Обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и Советом сотрудничества стран Персидского залива

БАКУ /Trend/ - 18 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) Джасимом Аль-Будайви.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы текущей повестки сотрудничества между Азербайджаном и ССАГПЗ, а также перспективы развития отношений.

Министр Джейхун Байрамов поздравил Джасима Аль-Будайви с назначением генеральным секретарем ССАГПЗ и пожелал ему успехов в работе.

Говоря об отношениях Азербайджана с государствами-членами ССАГПЗ, основанных на взаимном уважении, поддержке и солидарности, министр Джейхун Байрамов отметил, что эти отношения способствуют взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ССАГПЗ. Министр отметил, что подписание Меморандума о взаимопонимании по механизму консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Генеральным секретариатом ССАГПЗ внесло важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ССАГПЗ. В этой связи он подчеркнул важность взаимных контактов и диалога для обсуждения вопросов, вытекающих из указанного Меморандума, а также дальнейших шагов. Джейхун Байрамов, коснувшись перспектив совместно реализуемых проектов в экономической сфере, а также результатов совместных бизнес-форумов, проведенных между Азербайджаном и ССАГПЗ, отметил, что необходимо использовать имеющийся потенциал в направлении дальнейшего развития сотрудничества в области инвестиций.

Джасим Аль-Будайви с удовлетворением отметил существование множества общих ценностей, объединяющих государства-члены ССАГПЗ и Азербайджан, и заявил, что не пожалеет усилий в направлении дальнейшего развития отношений в период своего пребывания на посту генерального секретаря.

Стороны выразили искренние поздравления друг другу по случаю наступающего праздника Рамазан и пожелали, чтобы этот священный праздник принес мир всему исламскому миру.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.