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Сотрудники МККК посетили двух азербайджанских военнослужащих, удерживаемых в плену в Армении (Дополнено)

Политика Материалы 19 апреля 2023 13:11 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили двух азербайджанских военнослужащих, удерживаемых в плену в Армении.

Как сообщила в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова, 19 апреля представители МККК посетили двух недавно задержанных граждан Азербайджана в Ереване.

"С ними была проведена встреча один на один, и им была предоставлена возможность связаться со своими семьями посредством письма Красного Креста. В соответствии со своим мандатом МККК оценивает во время посещения обращение и условия содержания задержанных лиц, создает условия для восстановления или поддержания их контактов со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями доводятся только до удерживающей стороны", - сказала она.

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