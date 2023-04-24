Трагедия по-армянски: испуганный Пашинян и обиженные сопредседатели

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении, осознавая, что загнало себя в геополитический тупик, в панике ищет выход из ситуации. Никол Пашинян обвиняет всех и вся, и ищет поддержки извне.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не разговаривают друг с другом. Ведение переговоров или обсуждений в рамках этой группы стало невыполнимой задачей. Они говорят: "Я не буду с ним разговаривать, я не сяду с ним за один стол". Скажите властям Армении, как заставить страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ сесть вместе за один стол?! Я не знаю", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отреагировав на замечания оппозиционных депутатов касательно того "почему Ереван не возобновляет переговоры в рамках Минской группы".

Также он коснулся обсуждений и переговоров с Азербайджаном по Карабаху, проведенных в период предыдущих властей Армении:

"Когда я был в оппозиции, мы встречались с представителями власти, обсуждали карабахский вопрос, переговоры. Первоначальное впечатление было таким, будто эти люди считали нас безграмотными, наивными. Почему мы должны получать информацию о результатах переговоров с Азербайджаном посредством встреч? Разве Армения не государство? Где запротоколированный МИД ход переговоров?! Мы нашли пару листков, прикрепили их, и всё. Как получается, что Серж Саргсян посылает ко мне своего человека и просит решить вопрос с его домом? Неужели он не мог послать весть о том, что в карабахском вопросе есть такой-то нюанс? Бако Саакян, объявивший себя "президентом" Нагорного Карабаха, месяцами, годами приходил ко мне пить кофе. Хотя бы на обычном листке бумаги без подписи отправил бы мне информацию о ходе переговоров. Вроде бы Вардан Осканян, тогдашний министр иностранных дел, должен был в то время что-то сказать. Пусть скажет это сейчас. Он говорит, что надо было сказать, что "мы вернем 5, 7, 4 или 3 района". Сказал бы в то время! Сказал бы открыто, что "надо вернуть земли"! Почему они не сказали? Почему сейчас оппозиционеры говорят, что "Пашинян пришел сдать Карабах"? В то время, как они должны были сказать, что "вот, наконец ты легитимная власть, верни земли!".

Как видно, Пашинян пытается откреститься от ситуации с искусственными препятствиями, создаваемыми Ереваном в процессе переговоров с Азербайджаном, от стремления максимально затянуть процесс подписания мирного соглашения, пытаясь выдать это за политический рудимент со времен власти Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Политика, проводимая официальным Ереваном с момента окончания Второй Карабахской войны, является нескончаемой клоунадой, единственная цель которой заключается в том, чтобы уклониться от подписания мирного соглашения с Баку.

Схема, которую пытаются реализовать армяне, очень проста.

Сначала Никол Пашинян то в своих заявлениях для медиа страны, то в других выступлениях говорил о "решимости продолжить мирные переговоры, направленные на полное и окончательное урегулирование конфликта", и у Запада и армян начало формироваться ошибочное мнение, что армянское руководство настроено позитивно, и активизируется процесс, направленный на подписание окончательного мирного соглашения.

Но вскоре начинает звучать агрессивная риторика сначала со стороны МИД Армении, а затем парламента и Совета безопасности страны, абсурдные претензии и чуть ли не угрозы в адрес Азербайджана. Содержание последующих заявлений в течение двух с половиной лет не меняется.

Затем, после заявлений ряда депутатов из команды Пашиняна, выясняется, что официальный Ереван не заинтересован в мирной повестке дня.

Как видно из приведенного выше высказывания Пашиняна, он хотя и обвиняет бывшие власти, а именно власти Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в "сокрытии правды от народа, особенно от оппозиции" и "незаинтересованности в ускорении хода мирных переговоров", сам он повторяет алгоритм политики бывших властей.

Если так, то заявлениям Никола Пашиняна трудно верить: политика официального Еревана направлена не на реальные дела, а на создание видимости деятельности. Руководство Армении говорит о переговорах с Азербайджаном, о том, что Карабах - это территория Азербайджана, но вместе с тем в этой стране стремительно усиливаются реваншистские тенденции, растут попытки по отправке из Еревана в Ханкенди боеприпасов и живой силы.

Никол Пашинян подобным поведением пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации, достичь своих целей.

В то, что его заявления касательно мирной повестки не являются набором слов, можно будет поверить только после подписания Арменией мирного соглашения на основе пяти известных принципов, предложенных Баку.

А до тех пор грош цена словам руководства Армении.