Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации на странице в Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.

"В результате военной провокации Армении в Шушинском районе военный грузовик азербайджанской армии был преднамеренно подорван на мине, в результате подрыва на мине пострадали три военнослужащих. Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана!", - говорится в публикации.

Напомним, что 22 апреля примерно в 17:00 военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на азербайджанские позиции, расположенные на высотах в окрестностях села Аллахгулулар, подорвался на мине, специально заложенной армянами в направлении движения дороги. В результате водитель и старший машины получили ранения, транспортное средство вышло из строя, придя в негодное состояние. Один из военнослужащих, прибывших для оказания помощи раненым, также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.

Троим подорвавшимся на мине военнослужащим азербайджанской армии была оказана неотложная медицинская помощь.