Президент Турции наградил азербайджанских спасателей (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:22)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил посла Азербайджана в стране Рашада Мамедова и азербайджанских спасателей медалью "За самоотверженность" за поддержку в ликвидации последствий землетрясений, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Выступая на церемонии награждения, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что врученные сегодня медали являются выражением искренней благодарности Турции.

"Вы заслужили особое место в сердцах 85 миллионов человек", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.