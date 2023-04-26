С КПП на Лачинской дороге отдан рапорт Президенту Ильхаму Алиеву, поднят флаг Азербайджана (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония поднятия Государственного флага Азербайджана на КПП в начале дороги Лачин-Ханкенди на границе с Арменией, был отдан рапорт Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, сообщает в среду Trend.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.