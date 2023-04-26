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МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Канады (Дополнено)

Политика Материалы 26 апреля 2023 15:09 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 25 апреля по поводу создания азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачин-Ханкенди вызывает серьезное удивление.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В комментарии отмечается, что канадской стороне должно быть известно, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе на своей суверенной территории является легитимным правом нашей страны и находится в рамках всех международных правил. Учреждение этого пункта является решением национальной безопасности в предотвращение продолжения армянской стороной, вопреки положениям трехстороннего заявления, военных провокаций против Азербайджана, использования ею дороги для незаконной деятельности, перевозки боеприпасов и мин, осуществления ротации своих военнослужащих.

"Мнения о том, что учреждение упомянутого пункта пропуска повлияло на мирный процесс и стабильность в регионе, ошибочны. Напротив, данный шаг послужит эффективному предотвращению незаконной деятельности. В связи с этим претензия канадской стороны относительно того, что Лачинская дорога якобы закрыта, не имеет под собой никаких оснований. Погранично-контрольный пункт пропуска будет регулировать режим въезда-выезда через границу", - отмечает МИД.

В комментарии подчеркивается наличие соответствующих условий для прозрачного и упорядоченного перехода армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, из этого пункта в Армению и обратно.
Наряду с упомянутым, недопустимо, чтобы министр иностранных дел Канады неправильно упоминал Карабахский регион Азербайджана как “Нагорный Карабах”. Еще раз считаем необходимым обратить внимание канадской стороны на этот момент, отмечает МИД.

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