Литва готова оказать поддержку в деле обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе - замминистра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.

Об этом сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил сотрудничество между Азербайджаном и Литвой в политической, экономической, торговой сферах, в сфере энергетической безопасности и других областях, а также наличие эффективной повестки сотрудничества в рамках Европейского союза (ЕС). Было подчеркнуто, что успешные проекты, реализуемые в рамках программы Восточного партнерства ЕС, способствуют развитию отношений двух стран. Министр Джейхун Байрамов, говоря о важности взаимных визитов в развитии отношений между двумя странами, отметил, что политические консультации являются одним из важных механизмов дальнейшего расширения отношений.

Он также подробно проинформировал литовскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, усилиях, направленных на продвижение мирной повестки. Было отмечено, что предпринятые шаги по нормализации отношений с Арменией сталкиваются с неконструктивной позицией этой страны и ее постоянными провокациями. Также была предоставлена информация о незаконной деятельности Армении в связи с Лачинской дорогой, и отмечено, что создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта обеспечит прозрачность и безопасность.

В ходе встречи заместитель министра Мантас Адоменас подчеркнул, что Литва заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном, выразил уверенность в том, что в регионе будут обеспечены мир и безопасность, а также готовность литовской стороны оказать поддержку в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.