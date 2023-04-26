Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией действующего в США "Центра Каспийской политики".

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены политическая, экономическая ситуация, ситуация с безопасностью в Каспийском регионе, вопросы и перспективы сотрудничества в области проведения исследований в этих областях.

Министр Джейхун Байрамов, говоря о важности проведения научно-аналитических исследований в Каспийском регионе, частью которого является и наша страна, отметил, что Азербайджан придает большое значение вопросам сотрудничества с мозговыми центрами. Была выражена уверенность в том, что установление тесного сотрудничества, развитие связей с мозговыми центрами, действующими в Азербайджане, внесет вклад в деятельность Центра.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, проводимых Азербайджаном широкомасштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, шагах, предпринятых в направлении нормализации отношений с Арменией, о деятельности по продвижению мирной повестки и текущих вызовах.

Было доведено до внимания, что уклонение Армении от выполнения обязательств по достигнутым договоренностям создает угрозу обеспечению прочного мира и безопасности в регионе, нормализации отношений между двумя странами. Также была подчеркнута значимость решения Азербайджана о создании погранично-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.