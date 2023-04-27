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США и ЕС провалили заявку на роль честного брокера в армяно-азербайджанской нормализации - Захарова

Политика Материалы 27 апреля 2023 14:05 (UTC +04:00)
США и ЕС провалили заявку на роль честного брокера в армяно-азербайджанской нормализации - Захарова

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БАКУ/Trend/ - У США и у представителей ЕС, в частности, Франции были так называемые заявки на роль честного брокера в процессе армяно-азербайджанской нормализации и мне кажется, они провалили эти заявки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего еженедельного брифинга.

Она отметила, что их заявления нельзя отнести к никакой конструктивной работе или работе честного брокера.

«Реальные устремления Вашингтона и Парижа носят конъектурный, политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России», - добавила Захарова.

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