МИД Азербайджана ответил на претензии Пашиняна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы категорически отвергаем абсурдные претензии, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе выступления на заседании правительства 27 апреля в связи с созданием нашей страной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе.

Об этом Trend сообщили в четверг в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что любое вмешательство армянской стороны в вопрос об открытии пограничного контрольно-пропускного пункта на суверенной территории Азербайджана, являющийся внутренним делом Азербайджана, - это посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны и противоречит обязательствам, взятым Арменией в Праге и Сочи, а также всем нормам и принципам международного права. Подобные заявления армянской стороны не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и намеренно направлены на наращивание напряженности. Достаточно напомнить премьер-министру Армении, что по окончании 44-дневной войны, вопреки положениям трёхстороннего заявления, Армения не прекратила провокационные военные шаги против Азербайджана, способствующие обострению ситуации, использовала дорогу для незаконной деятельности, перевозки боеприпасов и мин, не полностью вывела армянские вооружённые силы с территории Азербайджана. Совершенно неприемлемы мнения о том, что создание этого пункта, которое предотвратит упомянутые провокации, отрицательно повлияло на мирный процесс. Напротив, принятие этого шага послужит эффективному предотвращению указанной незаконной деятельности.

Совершенно неверно оценивать создание этого пункта, который будет регулировать режим въезда-выезда на границе, как перекрытие дороги. Вместе с тем, вопреки утверждениям армянского премьер-министра, Азербайджан согласно трехстороннему заявлению обладает полномочиями и суверенными правами на Лачинской дороге. Азербайджан, как всегда, в рамках своих обязательств гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, движущихся по дороге Лачин-Ханкенди, и продолжит соответствующие меры в этом направлении. Неприемлемо абсурдное утверждение премьер-министра о том, что создание пограничного контрольно-пропускного пункта преследует цель “этнической чистки”. Имеются соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджанской Республики в обоих направлениях.

В связи с неоднократно повторяющимися пожеланиями и претензиями премьер-министра Армении по таким вопросам, как диалог с армянскими жителями, “гарантия безопасности”, “механизм разрешения споров”, “отправка международной миссии по сбору фактов”, отметим, что азербайджанская сторона будет осуществлять диалог с армянскими жителями в рамках законодательства страны, и вмешательство третьих лиц в этот вопрос недопустимо.

Вместо того, чтобы делать необоснованные заявления, мы призываем армянскую сторону ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному договору, от которых она отказались с декабря прошлого года, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая открытие коммуникаций, полный вывод своих сил с азербайджанских территорий, воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отмечает МИД.