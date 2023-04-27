Позиция Франции не способствует мирному процессу в постконфликтный период - Джейхун Байрамов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Позиция Франции не способствует мирному процессу в постконфликтный период.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, об этом сказал 27 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Министр Джейхун Байрамов, сказав, что за годы, прошедшие с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией, две страны реализовали совместные проекты в экономической, энергетической, транспортной, культурной, образовательной, гуманитарной и других сферах, отметил возможности для продолжения эффективного сотрудничества, подчеркнул важность взаимных контактов, политического диалога для обсуждения текущего состояния отношений между двумя странами, оценки перспектив, возможностей для устранения недопонимания. Джейхун Байрамов подробно проинформировал французскую сторону о текущей ситуации в регионе и реалиях в постконфликтный период, а также об усилиях, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией, для подписания мирного договора, открытия коммуникаций в регионе.

Было отмечено, что Армения демонстрирует неконструктивный подход, совершает военно-политические провокации, отказывается от своих обязательств, вопреки положениям трехстороннего заявления, и что Лачинская дорога была использована ею для продолжения создания военной и минной угрозы. Джейхун Байрамов подчеркнул, что, несмотря на существующие вызовы и трудности, Азербайджан продолжит усилия по установлению мира и безопасности в регионе. Ссылаясь на участие Франции в переговорном процессе по урегулированию бывшего карабахского конфликта, министр Джейхун Байрамов отметил, что позиция Франции в постконфликтный период не способствует мирному процессу.

Министр Катрин Колонна, говоря об истории связей между Азербайджаном и Францией, политическом диалоге между лидерами двух стран, отметила важность продолжения тесных контактов, политических консультаций в направлении развития отношений, несмотря на то, что в настоящее время подходы стран по ряду вопросов не совпадают. Подчеркнув важность приверженности переговорному процессу, несмотря на длительный период времени, необходимый для решения вопросов построения мира и доверия в регионе, министр Катрин Колонна заявила, что Франция также готова оказать поддержку усилиям по установлению мира в регионе.