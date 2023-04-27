Спикеры парламентов Азербайджана и Турции подписали протокол о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп подписали "Протокол о сотрудничестве".

Как передает Trend, об этом в четверг на своей странице в Twitter написал Мустафа Шентоп.

"Мы приняли председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову и сопровождающую ее делегацию в нашем парламенте. В ходе встреч один на один и с участием делегаций мы выразили обоюдное удовлетворение тем, что наши отношения под девизом "два государства, одна нация" продолжают развиваться по восходящей линии. Верю, что "Протокол о сотрудничестве", который мы подписали по итогам наших переговоров, будет способствовать продолжению тесных контактов между нашими парламентами и сотрудничеству во всех сферах", - говорится в публикации.