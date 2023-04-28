«Азерэнержи» провело конференцию, посвященную 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В связи со 100-летием Великого лидера Гейдара Алиева «Азерэнержи» провело расширенное мероприятие на ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире, которая считается одним из шедевров общенационального лидера и в течение 40 лет сохраняет звание крупнейшей тепловой электростанции на Кавказе. Сначала администрация «Aзерэнержи», «Азеришыг» и Мингячевирского района возложили цветы к памятнику Великому вождю, установленному во дворе ТЭС «Азербайджан».

Затем была показана выставка, посвященная беспримерной деятельности великого лидера в области электроэнергетики Азербайджана.

Следует отметить, что построенная по инициативе Великого лидера 2400-мегаваттная ТЭС «Азербайджан» по распоряжению Президента Ильхама Алиева была полностью реконструирована, а основная часть мероприятия прошла в актовом зале вновь построенном Центра управления после реконструкции. В начале мероприятия минутой молчания была почтена память Великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося офтальмолога Зарифы Алиевой и наших шехидов Отечественной войны, прозвучал Государственный гимн.

Позже был показан подготовленный «Азерэнержи» фильм о работе, проделанной великим лидером в области электроэнергетики.

На конференции проведенной под названием «Национальная энергетическая политика Гейдара Алиева и современные преобразования» выступили представители «Азерэнержи», академики и профессора, руководства города Мингячевир, депутаты, ветераны войны, которые рассказали об успешной деятельности Великого лидера.

В завершение мероприятия были вручены памятные плакаты группе работников «Азерэнержи», участвовавших в церемонии открытия ТЭС «Азербайджан» 20 октября 1981 года и результативно работавших в области электроэнергетики. В то же время гостям была подарена книга «Восстанавливаемое наследие» об Азербайджанской ТЭС, построенной по инициативе Великого лидера Гейдара Алиева и реконструированной по Распоряжению Президента.