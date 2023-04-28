С 18.00 временно приостанавливается акция протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 28 апреля в первой половине дня по приглашению официальных лиц Азербайджана состоялась очередная встреча с группой участников экологической акции, продолжающейся 138 дней на дороге Лачин-Ханкенди.

На встрече, состоявшейся в административном здании специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, приняли участие 10 экоактивистов, представляющих участников акции.

На встрече специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что в связи с установлением 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы на суверенной территории Азербайджана контрольно-пропускного пункта, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди возникла новая ситуация. Поэтому участникам в очередной раз было предложено приостановить акцию.

Экоактивисты заявили, что их очень обрадовало создание нашими пограничниками погранично-контрольного механизма в начале дороги Лачин-Ханкенди и обеспечение тем самым прозрачность, верховенство закона и безопасность движения на дороге.

Тем не менее экоактивисты отметили, что акция в целом не достигла цели. Они еще раз подчеркнули, что потребовали от командования миротворческого контингента прекращения незаконной эксплуатации наших природных ресурсов на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев, и создания возможности для проведения мониторинга соответствующими структурами Азербайджана на этих территориях.

Представители экоактивистов сказали, что в ответ на неоднократные призывы представителей государства необходимо провести общие консультации с участниками акции для рассмотрения вопроса о приостановке акции.

После встречи, проведенной в первой половине дня, экоактивисты вернулись на территорию проведения гуманитарной акции для проведения консультаций в связи с обсуждаемыми вопросам.

После консультации и обсуждений, проведенных участниками акции, некоторое время назад было обнародовано решение экоактивистов и зачитано заявление представителей неправительственных организаций, экоактивистов и молодых волонтеров, являющихся участниками акции.

В заявлении отмечается:

«Мирная акция протеста, начавшаяся 12 декабря 2022 года на участке дороги Лачин-Ханкенди проходящей через территорию города Шуша, как протест представителей неправительственных организаций, экоактивистов и молодых волонтеров против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент, продолжается 138 дней.

На акции, проходившей беспрерывно днем и ночью, мы скандировали лозунги о разграблении наших природных ресурсов, требовали от международных сообщества и организаций положить конец экологическим преступлениям, совершаемым на территории Азербайджана. Для нас, молодых волонтеров и экоактивистов, большая честь донести до мирового сообщества требования Азербайджана в этой области и вести свою справедливую борьбу!

В ходе экологической акции, в которой в течение 138 дней участвовали тысячи людей, мы всегда ощущали поддержку нашего народа, и эта поддержка нас еще более вдохновляла. Установление 23 апреля 2023 года подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана контрольно-пограничного пункта на нашей суверенной территории, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди, вызывает у нас как граждан Азербайджан чувство гордости и радости. Потому что создание погранично-контрольного механизма направлено на предотвращение любых провокаций за счет обеспечения прозрачности движения на дороге, верховенства закона и безопасности дорожного движения. Этот решительный шаг, направленный на предотвращение беззакония на территориях Азербайджана, также означает, что участники акции частично достигли своих целей.

Хотим сообщить, что мы, экоактивисты и молодые волонтеры, частично добились своих требований, а также принимая во внимание неоднократные обращения к нам представителей государства, мы приняли решение временно прекратить нашу акцию с 18:00 28 апреля 2023 года.

Заявляем, что наши требования к командованию миротворческого контингента о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и об обеспечении проведения мониторинга экологических и других последствий остаются в силе, и если эти требования не будут выполнены, мы оставляем за собой право возобновить акцию!

Выражаем глубокую признательность гражданам Азербайджана, которые поддерживали нас в течение 138 дней, тем, кто обеспечивал нашу безопасность на территории, медицинским работникам-добровольцам, заботившимся о нашем здоровье, а также местным и зарубежным средствам массовой информации, донесшим требования нашей акции до мирового сообщества!

Мы заявляем еще раз:

Стоп экопреступности!

Азербайджан не дремлет, отстаивает свои богатства!

Азербайджан един, хозяин своих богатств!

28 апреля 2023 года».