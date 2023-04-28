МИД Азербайджана ответил на претензии главы МИД Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Необоснованные претензии, озвученные министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной на совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции 28 апреля 2023 года неприемлемы.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве иностранных дел Азербайджана, тем, кто выдвигает необоснованные претензии, обвиняя Азербайджан во вмешательстве на территории Армении, хотелось бы напомнить, что стороной, которая в течение 30 лет проводила политику оккупации и этнических чисток, является Армения.

"К сожалению, французская сторона, позиционирующая себя как "стремящаяся" к урегулированию конфликта, ни разу за 30 лет не осудила Армению за ее незаконную оккупационную политику. Напомним, что армянская сторона до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не прекратила оккупацию 8 азербайджанских сел и продолжает военно-политические провокации. Вместе с тем, вмешательство в вопрос создания Азербайджаном пограничного контрольно-пропускного пункта на его суверенной территории, являющийся внутренним делом страны, противоречит суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.Совершенно неверно оценивать создание этого пункта, который будет регулировать режим въезда-выезда на границе, как перекрытие дороги. Вместо того, чтобы демонстрировать предвзятые подходы, было бы более полезнее, если бы французская сторона сподвигала Армению к выполнению обязательств, вытекающих из соглашений, и удерживала бы ее от провокаций против Азербайджана", - отмечает МИД.