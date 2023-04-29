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Президент Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева за дома, фундамент которых заложен в Кахраманмараше

Политика Материалы 29 апреля 2023 14:34 (UTC +04:00)
Президент Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева за дома, фундамент которых заложен в Кахраманмараше

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СТАМБУЛ /Trend/ - Выражаю глубокую признательность моему брату Ильхаму за дома, фундамент которых мы вместе заложили только что в Кахраманмараше.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 апреля во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале «ТЕХНОФЕСТ» в Стамбуле.

Высоко оценив поддержку Азербайджана в устранении последствий землетрясения в Турции, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Азербайджанское государство и народ в этот период показали, что такое дружба и братство».

Отметим, что Азербайджанское государство построит в пострадавшей от землетрясения провинции Кахраманмараш городок, состоящий из тысячи домов, школы, мечети и других инфраструктурных объектов. Планируется построить и сдать этот жилой комплекс в течение одного года.

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