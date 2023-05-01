БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили информацию в связи с человеком, совершившем на своем автомобиле наезд на сотрудников полиции, сообщает Trend.

Как сообщалось ранее, 28 апреля около 8 часов утра на территории Насиминского района Баку был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Отмечается, что на основе ранее поступившей оперативной информации был произведен досмотр Рауфа Гурбанова, 1987 года рождения, ранее осужденного по различным статьям Уголовного кодекса, и обыск в его автомобиле, по итогам которого было обнаружено и изъято большое количество героина.

В ходе проведенного расследования были установлены основания для подозрения в том, что Гурбанов занимался незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере. Во время задержания он на своем автомобиле совершил наезд на сотрудников полиции, а также умышленно повредил три служебных полицейских автомобиля и еще два автомобиля на территории.

По уголовному делу, возбужденному по статьям 234.4.3 и 315 Уголовного кодекса АР в прокуратуре Насиминского района, Рауф Гурбанов привлечен в качестве обвиняемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится предварительное расследование.