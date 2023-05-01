Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру, сообщили Trend в понедельник в минобороны.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в результате аварии, случившейся с военным автомобилем Вооруженных сил братской Турции на дороге Ширнак-Улудере. Мы разделяем Вашу скорбь. Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих, мы разделяем горечь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Желаю исцеления раненым. Аллах ряхмят элясин!" - говорится в соболезновании.