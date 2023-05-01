Абсурдные претензии Армении не имеют под собой никаких оснований - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Абсурдные претензии Армении не имеют под собой никаких оснований, и мы их категорически отвергаем.

Об этом, как передает в понедельник Trend, говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно высказывания пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян в связи с созданием КПП на Лачинской дороге.

Было отмечено, что легитимное решение и шаг Азербайджана об учреждении КПП на своей суверенной территории соответствуют всем принципам и нормам международного права. Вмешательство Армении в решения Азербайджана является недопустимым.

Также отмечается, что армянская сторона, комментируя акцию протеста на Лачинской дороге, видимо, "забыла" о ее направленности против использования Лачинской дороги для незаконной деятельности и военных провокаций, и до сих пор не гнушается искажения временного решения Международного суда.

Армянская сторона до сих пор не может переварить тот факт, что суд отклонил два основных иска Армении, в которых говорилось, что акции протеста азербайджанских экоактивистов якобы “организованы азербайджанским правительством” и что “Азербайджан перекрыл доступ к природному газу и другим коммунальным услугам”. Вызывает сожаление тот факт, что армянская сторона уклонилась от вопроса о минных угрозах против Азербайджана за последние 30 лет. Последние судебные слушания по этому вопросу еще раз показали, что сообщения Армении международным организациям о том, что она якобы "не производит и не закапывает мины", основаны на лжи. Временное решение Международного суда не освобождает Армению от ответственности за такие нарушения, как размещение мин и минных ловушек на территории Азербайджана, перевозка мин производства 2021 года на территорию Азербайджана с использованием Лачинской дороги, а также непредоставление достоверных карт заминированных территорий. Обвинения Армении в агрессии со стороны Азербайджана, “этнической чистке” и "оккупации сел" абсурдны, учитывая то, что с момента обретения независимости Армения, вопреки нормам и принципам международного права, сама совершила военную агрессию против международно признанных территорий Азербайджана и массовые убийства, разрушила оккупированные города и сотни сел, провела этнические чистки против азербайджанцев, изгнала сотни тысяч человек со своих родных земель, не выполнила 4 резолюции Совета Безопасности ООН.

В рамках обязательства, которое Армения взяла на себя при подписании трехстороннего заявления, эта страна вместо освобождения сел Кярки Садаракского района Нахчыванской АР и сел Софулу, Бархударлы, Баганис Айрым, Гызыл Гаджилы, Юхары и Ашагы Аскипара, Хейримли Газахского района, ставит под сомнение принадлежность указанных сёл Азербайджану, что показывает, что Армения не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. Заявление пресс-секретаря МИД Армении о том, что на территории Азербайджана нет вооружённых сил Армении идёт вразрез с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ведение правоохранительными органами самой Армении уголовных дел в отношении "военнослужащих" так называемого сепаратистского режима является наглядным доказательством того, что они подчиняются именно Армении. Азербайджан еще раз призывает Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. От этого зависит обеспечение мира и стабильности в регионе, отмечается в комментарии МИД.