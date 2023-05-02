Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Армянские священники должны покинуть Худавенгский монастырь - Мубариз Гурбанлы

Политика Материалы 2 мая 2023 14:00 (UTC +04:00)
Армянские священники должны покинуть Худавенгский монастырь - Мубариз Гурбанлы

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Армянские священники должны покинуть Худавенгский монастырь.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня журналистам после конференции на тему Гейдар Алиев-100: идеология азербайджанства и национально-духовные ценности» председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что армянские священники не имеют никакого отношения к этому монастырю.

"Худавенгский монастырь является памятником Кавказской Албании", - сказал Гурбанлы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости