Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район

БАКУ/Trend/ - 2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Как сообщает Trend, глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса ОАО «Азеришыг» в Агдаме.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент Агдамского центра мугама, 2-го и 3-го жилых кварталов, которые будут построены в городе Агдам, административного здания в городе Агдам.

Далее глава государства ознакомился со строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.