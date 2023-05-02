Сегодня мы с большой гордостью говорим, что мы - выпускники школы великого лидера Гейдара Алиева - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - В эти дни азербайджанский народ отмечает 100-летие великой исторической личности, архитектора и строителя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на мероприятии с участием лиц, получивших образование за пределами Азербайджана, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что 100-летие великого лидера проходит в исторических условиях, когда становятся реальностью его идеи и мечты, выполняются его рекомендации и заветы. "Как было отмечено в распоряжении Президента Ильхама Алиева об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", современный Азербайджан, уверенно идущий по пути постоянного прогресса, является торжеством жизненного кредо Гейдара Алиева. Мы собрались сегодня во Дворце, носящем его имя, чтобы выразить свое большое уважение и почтение к дорогой памяти великого лидера. Участниками сегодняшнего собрания являются люди, которые работают в различных сферах общественно-политической жизни Азербайджана, вносят вклад во всестороннее развитие нашей Родины. Каждый из нас, пройдя большой жизненный путь, сформировался как личность, освоил различные профессии, занимает различные должности. Но есть важный фактор, который нас объединяет, большинство из нас было направлено на учебу в вузы за пределами страны благодаря большому вниманию и заботе великого лидера, и сегодня мы с большой гордостью говорим, что мы - выпускники школы Гейдара Алиева, кадры Гейдара Алиева", - сказал Асадов.

Премьер-министр отметил, что у Азербайджана есть древняя история и богатые традиции государственности, великий народ страны является создателем и продолжателем этих традиций, героические сыны народа, гениальные личности навсегда вписали свое имя в историю Отчизны.

"Среди них особое место занимает общенациональный лидер Гейдар Алиев. Он родился 100 лет назад в древнем Нахчыване в простой, трудолюбивой семье, его детство прошло в провинциальном городе, свою трудовую деятельность в молодые годы он начал на государственной службе. Впоследствии он стал одним из руководителей огромной страны, прославил свой народ, завоевав авторитет в мировом масштабе, с честью выполнил очень сложную и ответственную миссию как истинный лидер. "Цель моей жизни - Азербайджан, народ Азербайджана, Азербайджанская Республика, граждане Азербайджана. Если я смогу достичь этого, то завершу свою жизнь как самый счастливый человек. Я стремлюсь и буду стараться достичь этого" - так великий лидер сформулировал цель своей жизни и всегда оставался верен ей. Вся деятельность Гейдара Алиева - спасителя и архитектора современного Азербайджана, гениальной личности, подаренной историей нашему народу, была нацелена на то, чтобы превратить Азербайджан в сильное, демократическое, правовое государство и подарить его народу процветающую жизнь. Целый период новейшей истории Азербайджана связан с его славным именем и деятельностью", - сказал Асадов.