Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева заложили фундамент 3-го жилого квартала в городе Агдам

БАКУ /Trend/ - 2 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки 3-го жилого квартала, который будет построен в городе Агдам.

Как сообщает Trend, глава государства и его супруга сначала были проинформированы о ходе строительных работ в новом здании Агдамской городской школы номер 1. Было сообщено, что в этой школе на 960 ученических мест будут созданы все условия для обучения.

Отметим, что фундамент нового здания школы был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 28 мая 2021 года. Это учебное заведение, начавшее действовать в 1883 году, является старейшей школой Карабахского региона.

Было сообщено, что часть территории, где будет построен жилой квартал, который расположится на площади около 17 гектаров, охватывает многофункциональную зону с низкой плотностью населения. В жилых зданиях, которые будут построены в этом квартале, будет 1239 квартир общей площадью 120 тысяч квадратных метров, в том числе 25 однокомнатных, 396 двухкомнатных, 533 трехкомнатных, 285 четырехкомнатных.

При строительстве зданий в жилом квартале будут использованы теплоемкие природные строительные материалы. Здания будут бесперебойно обеспечиваться водой, электричеством и высокоскоростным интернетом. Отопление и горячее водоснабжение будет подаваться посредством центральной котельной.

В квартале также будут созданы спортивные площадки, вело- и автопарковки.

Глава государства заложил фундамент 3-го жилого квартала в городе Агдам.