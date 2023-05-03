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Президент Ильхам Алиев: В комментариях Армении к новым вариантам проекта мирного соглашения мы опять увидели территориальные претензии к Азербайджану

Политика Материалы 3 мая 2023 11:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В комментариях Армении к новым вариантам проекта мирного соглашения мы опять увидели территориальные претензии к Азербайджану

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БАКУ /Trend/ - Мы отправили Армении четыре новых варианта проекта мирного соглашения, они вернули свои комментарии, но то, что мы увидели в этих комментариях, это опять территориальные претензии к Азербайджану.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 мая в Шуше на 4-й Международной конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

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