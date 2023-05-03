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Президент Ильхам Алиев: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту

Политика Материалы 3 мая 2023 13:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту

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БАКУ/Trend/ - Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту. И мы гордимся этим. Мы счастливы, все азербайджанцы - не только граждане Азербайджана, но азербайджанцы по всему миру - гордятся нашей победой.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что это был триумф справедливости, исторической справедливости, триумф международного права.

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