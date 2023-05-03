Президент Ильхам Алиев: За 28 лет Минская группа не сделала ничего плодотворного

БАКУ /Trend/ - За 28 лет Минская группа не сделала ничего плодотворного. Основной причиной этого было то, что Армения не хотела освобождать территории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», отвечая на вопрос Майкла Рейнолдса из Принстонского университета США.

Отметив, что в годы оккупации Минская группа не пользовалась особой популярностью в Азербайджане, глава государства отметил: «И сейчас, когда она фактически ушла в отставку, мы не будем слишком много об этом говорить. Но основной причиной, по которой мирное урегулирование конфликта так и не было достигнуто, было то, что этого не хотела Армения».