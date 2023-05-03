Президент Ильхам Алиев: Попытка включить так называемую «Нагорно-Карабахскую Республику», которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна

БАКУ /Trend/ - Любая попытка включить так называемую «Нагорно-Карабахскую Республику», которой не существует, в текст мирного соглашения контрпродуктивна.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что Азербайджан надеется, что Армения проявит конструктивность, глава государства сказал: «Если нет, что ж, мы не планируем предпринимать никаких других мер, кроме дипломатических. С нас этого достаточно. Поэтому не будет никакого мира, никаких коммуникаций, и они снова будут изолированы».