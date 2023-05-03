Завершился визит участников международной конференции в город Шуша

ФИЗУЛИ /Trend/ - Завершился визит в город Шуша участников международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвящённой 100-летию Гейдара Алиева.

Как передает в среду корреспондент Trend, по окончании конференции в городе Шуша иностранные представители прибыли в Международный аэропорт Физули, откуда отправятся в Баку.

Отметим, что в проходящей 2-4 мая в Баку и Шуше международной конференции принимают участие до 60 представителей из более чем 30 стран.