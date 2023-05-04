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Президент Ильхам Алиев: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом

Политика Материалы 4 мая 2023 00:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом

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БАКУ /Trend/ - Что касается Среднего коридора, то мы полностью поддерживаем этот проект, он обладает большим потенциалом.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Думаю, что для нас важно понимать, что мы должны быть не только транзитным маршрутом для грузов, но и использовать эту возможность для стимулирования деловой активности вдоль маршрута. Я считаю, что для всех стран, участвующих в Среднем коридоре, будет важно не только зарабатывать деньги на транзитных сборах, но и использовать эту возможность для стимулирования местного производства», - подчеркнул глава государства.

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