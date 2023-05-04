Президент Ильхам Алиев: Мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения «Шахдениз»

БАКУ /Trend/ - Мы ожидаем больше газа с месторождения «Шахдениз». Через четыре года, а может быть, и меньше, мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения «Шахдениз». Мы также ожидаем - уже несколько лет ожидаем, но, надеюсь, что в этом году мы получим - первый газ с месторождения «Абшерон».

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что в первой фазе разработки месторождения «Абшерон» будет добываться 1,5 млрд кубометров газа, глава государства отметил, что затем нужно будет решить вопросы, связанные со второй фазой проекта и рынком сбыта — будет ли это внутренний рынок или международный рынок. «Конечно, большой потенциал имеет проект по добыче глубинного газа с месторождения «Азери-Чыраг-Гюнешли». Над этим уже активно работают компании BP и SOCAR. Это крупное газоконденсатное месторождение, и когда я сказал 300 миллиардов кубометров, это минимум. Конечно, большой потенциал у месторождения «Умид-Бабек», которое частично разрабатывает сама компания SOCAR, но мы готовы работать и с международными компаниями. И нефтяное месторождение «Карабах», у которого тоже есть потенциал», - отметил глава государства.