Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Александару Вучичу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Сербии Александару Вучичу в связи с жертвами в результате трагедии, произошедшей в школе в Белграде.

"Уважаемый господин Президент,

С глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград.

Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.