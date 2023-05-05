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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Александару Вучичу

Политика Материалы 5 мая 2023 18:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Александару Вучичу

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Сербии Александару Вучичу в связи с жертвами в результате трагедии, произошедшей в школе в Белграде.

"Уважаемый господин Президент,

С глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград.

Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.

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