В основе достижений Азербайджана лежит концепция внешней политики, основателем которой был великий лидер Гейдар Алиев - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В основе достижений нашей страны лежит концепция внешней политики, основателем которой является великий лидер Гейдар Алиев.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова под названием "Стратегия Гейдара Алиева в построении современной внешней политики", опубликованной в газете "Азербайджан".

В статье говорится о том, что благодаря внешнеполитическому курсу, заложенному великим лидером, состоялись успешное установление и развитие связей международного сотрудничества нашей страны как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, вывод энергоресурсов страны на мировые рынки. Сегодня в 89 иностранных государствах действуют дипломатические миссии Азербайджана, в нашей стране аккредитованы представительства 88 стран и международных организаций, консульства 15 иностранных государств. Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, которое считается второй крупнейшей политической платформой после Организации Объединенных Наций. В основе всех достижений нашей страны лежит концепция внешней политики, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Также в статье отмечается, что славной азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева была осуществлена миссия по освобождению от оккупации наших земель, что являлось самой большой мечтой великого лидера Гейдара Алиева. Освобожденные земли сейчас вновь возрождаются к жизни под руководством Президента Ильхама Алиева и при активном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.