Политический диалог между Азербайджаном и Литвой значительно усилился - Габриэлюс Ландсбергис (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние пару лет политический диалог между Азербайджаном и Литвой значительно усилился.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

"Сегодня наша дискуссия была в основном сосредоточена на двустороннем сотрудничестве, но также и на вопросах региональной безопасности. Мы положительно оценили нынешний уровень нашего сотрудничества. Состоявшееся сегодня 7-е заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии подтвердило заинтересованность обеих сторон в дальнейшем расширении нашего сотрудничества", - сказал он.

Ранее в МИД Литвы сообщили, что основными целями 7-го заседания азербайджано-литовской межправительственной комиссии является придание нового импульса двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Литвой в таких областях, как торговля, энергетическая безопасность и транзит, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, туризм, транспорт, сельское хозяйство, безопасность пищевых продуктов, наука, образование и культура.