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Надеюсь на скорое завершение переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном - министр (Дополнено)

Политика Материалы 8 мая 2023 12:20 (UTC +04:00)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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(дополнено, первая версия в 11:39)

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном будут завершены в ближайшее время.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

"Что касается отношений Азербайджана с ЕС, я выражаю надежду, что переговоры по новому соглашению между сторонами будут завершены в ближайшее время. Я заверил, что ЕС ценит роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоносителей в Европу", - сказал он.

Напомним, что ЕС и Азербайджан в настоящее время ведут переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое расширит сотрудничество в широком спектре областей, включая диверсификацию экономики, инвестиции, торговлю и полное использование потенциала гражданского общества.

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