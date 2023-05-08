В Баку прошла конференция на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа и Аудиовизуальный совет проводят конференцию на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", посвященную 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в понедельник Trend.

В конференции принимают участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров и другие лица.

Открывая конференцию вступительным словом, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу СМИ, труд журналистов, с большим уважением относился к профессии журналиста, всегда интересовался проблемами работников сферы медиа, помогал им. Он подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешно продолжающий политику и традиции общенационального лидера в соответствии с требованиями современности, определил создание благоприятных условий для развития медиа как одно из приоритетных направлений государственной политики, и это большое доверие еще больше повысило ответственность представителей СМИ в реализации своих профессиональных обязанностей.

Говоря о внимании и заботе общенационального лидера в связи с вопросами свободы слова и информации, являющихся важными принципами демократии, а также о развитии медиа, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров отметил, что именно после известного указа великого лидера об отмене цензуры в 1998 году был принят ряд законодательных актов, в соответствии с европейскими стандартами был создан независимый регулирующий орган, которым является Совет, сфера регулирования теле- и радиовещания вступила в совершенно новый этап развития. Развитие информационно-коммуникационных технологий и создание благоприятных условий на рынке аудиовизуальных медиа способствовали появлению новых теле- и радиовещателей.

Выступая на конференции, заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Таир Будагов отметил, что после прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева в 1993 году на основе национального доверия и по настоянию народа, в сфере СМИ, как и во всех сферах страны, были осуществлены целенаправленные меры и произошли позитивные изменения. Особо было подчеркнуто, что наряду с незабываемым героизмом наших отважных солдат и офицеров, одержавших под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева славную Победу, также решительно защищали интересы Азербайджана наши профессиональные журналисты-патриоты, сражавшиеся в тылу - в идеологической плоскости, доводя реалии Азербайджана до международного сообщества, разоблачая армянскую ложь.

Затем был показан видеоролик "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и азербайджанские медиа".

Модератор панельной сессии на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радио" Рафиг Гашимов отметил, что благодаря политической воле и большим усилиям великого лидера в стране были устранены искусственные барьеры, ограничивающие плюрализм, свободу слова и информации.

Выступая на панельной сессии, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу коснулся вопроса свободы медиа и массового политического сознания в политике великого лидера Гейдара Алиева, рассказал о конституционных основах свободы медиа в Азербайджане.

Председатель Совета прессы Рашад Меджид отметил, что одной из больших заслуг великого лидера Гейдара Алиева в развитии национальной журналистики стало полное снятие цензуры в СМИ в 1998 году. Член Аудиовизуального совета Телли Панахгызы подчеркнула, что шаги, предпринятые Гейдаром Алиевым как выдающимся лидером и гражданином, сыграли важную роль в укреплении независимого Азербайджана, а также в воспитании грамотной, профессиональной и патриотичной молодежи, в том числе профессиональных журналистов. Главный редактор "Xalq qəzeti" Афлатун Амашев отметил, что условия, созданные общенациональным лидером для свободной деятельности органов печати, меры, принятые в направлении совершенствования законодательной базы, способствовали расширению плюрализма мнений в стране.