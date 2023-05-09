В Шуше начался Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в культурной столице Азербайджана - городе Шуша начался Международный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

Как сообщает Trend, в утренние часы, согласно программе фестиваля, состоялись презентации образцов ремесел и национальной кухни стран-участниц.

Отметим, что в рамках фестиваля в различных местах города созданы тематические уголки под названием "Флаг", "Героизм", "Карабахский меджлис", "Поэзия", "Деде Горгуд", "Дервиши", "Молла Насреддин", где проходят различные художественные презентации, спектакли.

Также в рамках мероприятий, которые пройдут на Джыдыр дюзю, перед памятником Узеиру Гаджибейли, в доме-музее Бюльбюля и других местах в Шуше, состоятся различные концертные программы, выставки и кинопоказы.

Отметим, что город Шуша в 2023 году также был объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурной столицей тюркского мира. В нынешнем Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» принимают участие творческие коллективы стран-членов ТЮРКСОЙ, тюркоязычных государств и стран региона.

На Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль», который пройдет 9-11 мая в городе Шуша, наряду с Азербайджаном будут представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Автономное территориальное образование Гагаузия Республики Молдова (Гагаузская Земля), Узбекистан и Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан и Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция, Туркменистан.