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Посол Азербайджана в Израиле встретился с председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан

Политика Материалы 9 мая 2023 19:27 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана в Израиле встретился с председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов встретился с депутатом Кнессета, председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан Владимиром Беляком.

Об этом посол написал на своей странице в Twitter, передает во вторник Trend.

"Провел продуктивную встречу с депутатом Кнессета, председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан Владимиром Беляком. Обсудили наши двусторонние связи и подчеркнули важность укрепления межпарламентского сотрудничества," - говорится в публикации.

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