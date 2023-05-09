Посол Азербайджана в Израиле встретился с председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов встретился с депутатом Кнессета, председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан Владимиром Беляком.

Об этом посол написал на своей странице в Twitter, передает во вторник Trend.

"Провел продуктивную встречу с депутатом Кнессета, председателем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан Владимиром Беляком. Обсудили наши двусторонние связи и подчеркнули важность укрепления межпарламентского сотрудничества," - говорится в публикации.