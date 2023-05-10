Президент Ильхам Алиев: Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Доверие, оказанное Гейдару Алиеву, еще раз продемонстрировало мудрость азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомнив, что в октябре 1993 года Гейдар Алиев подавляющим большинством голосов был избран Президентом Азербайджанской Республики, глава государства сказал, что сразу же начались серьезные реформы, были проведены реформы в политической сфере, обеспечены все свободы. «Были отменены антидемократические правила цензуры, введенные тандемом НФА-Мусават. Азербайджан открылся миру, был положен конец международной изоляции», - добавил Президент Ильхам Алиев.