Президент Ильхам Алиев: Все, о чем мы говорили, каждое наше слово нашло отражение в жизни

БАКУ /Trend/ - Геополитическое значение нашей страны значительно возросло. Сегодня азербайджанский газ транспортируется в 6 стран. Если все пойдет по плану, то в течение года количество этих стран достигнет десяти, а затем охватит еще более широкую географию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что это приносит нам доход, повышает политический вес страны и увеличивает ее возможности влияния, глава государства отметил: «Основа всей этой работы заложена в те годы. В то время распространялись многочисленные измышления, ходили многочисленные слухи, связанные с нефтегазовым потенциалом Азербайджана, они есть и сегодня. Но жизнь показывает, что все, о чем мы говорили, каждое наше слово нашли отражение в жизни».