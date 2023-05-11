Джейхун Байрамов встретился с главой гуманитарной организации "Корни мира" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 11 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с Хайди Кун - основателем и главой гуманитарной организации США "Корни мира", осуществляющей гуманитарную деятельность в области разминирования.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел, Джейхун Байрамов подробно проинформировал о минной угрозе в отношении Азербайджана в результате агрессии Армении против нашей страны.

Было доведено до внимания, что граждане Азербайджана стали жертвами мин, массово установленных Арменией, а также то, что Армения отказывается от сотрудничества с Азербайджаном в сфере разминирования. Было также подчеркнуто, что минная угроза препятствует работам по восстановлению и реконструкции, проводимым после окончания 44-дневной Отечественной войны, и процессу возвращения вынужденных переселенцев в родные места.

Глава международной гуманитарной организации "Корни мира" Хайди Кун подчеркнула важность нормализации армяно-азербайджанских отношений для всего региона, а также заявила о намерении посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана и оказать поддержку сотрудничеству.

Затем стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.