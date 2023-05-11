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Суд Калифорнии вынес приговор армянину, напавшему на азербайджанцев, проводивших мирную акцию

Политика Материалы 11 мая 2023 16:58 (UTC +04:00)
Суд Калифорнии вынес приговор армянину, напавшему на азербайджанцев, проводивших мирную акцию

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Верховный суд Калифорнии вынес приговор Ованнесу Сукиасяну, который в июле 2020 года напал на азербайджанцев, проводивших мирную акцию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы приветствуем вынесение приговора Верховным судом Калифорнии Эрику Акопяну в июне 2021 года, а также Ованнесу Сукиасяну, который в июле 2020 года на почве ненависти напал на азербайджанцев, проводивших мирную акцию перед Генеральным консульством Азербайджана. Сукиасян был привлечен к уголовной ответственности, а также ему было предписано оплатить все расходы на лечение жертвы его нападения", - говорится в публикации.

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