Суд Калифорнии вынес приговор армянину, напавшему на азербайджанцев, проводивших мирную акцию

БАКУ /Trend/ - Верховный суд Калифорнии вынес приговор Ованнесу Сукиасяну, который в июле 2020 года напал на азербайджанцев, проводивших мирную акцию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы приветствуем вынесение приговора Верховным судом Калифорнии Эрику Акопяну в июне 2021 года, а также Ованнесу Сукиасяну, который в июле 2020 года на почве ненависти напал на азербайджанцев, проводивших мирную акцию перед Генеральным консульством Азербайджана. Сукиасян был привлечен к уголовной ответственности, а также ему было предписано оплатить все расходы на лечение жертвы его нападения", - говорится в публикации.