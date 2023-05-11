Гейдар Алиев проявил себя ответственным и чутким руководителем, неизменно заботившимся о благе вверенных его попечению людей - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев проявил себя ответственным и чутким руководителем, неизменно заботившимся о благе вверенных его попечению людей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в письме Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

«За многие годы государственного служения Гейдар Алиевич проявил себя искренним патриотом и дальновидным политиком, ответственным и чутким руководителем, неизменно заботившимся о благе вверенных его попечению людей. Отрадно также отметить, что под его водительством страна смогла не только достичь значительных перемен в социально-экономической сфере, но и сохранить свою самобытность, верность традиционным духовно-нравственным ценностям.

С признательностью хотел бы свидетельствовать о большом личном вкладе, который Ваш отец внес в возрождение Бакинской епархии Русской Православной Церкви, в развитие межрелигиозного диалога, в созидание межнационального мира и гражданского согласия»,- говорится в письме.