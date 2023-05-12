Последние данные по ситуации на азербайджано-армянской условной границе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ночь с 11 на 12 мая в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района азербайджано-армянской условной границы царило относительное затишье, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

За прошедшие сутки вооруженными силами Армении наши позиции, расположенные на других направлениях, обстреливались в общей сложности 17 раз.

Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гюляли Товузгалинского района, Азизли Басаркечарского района и Сайбалы Гаракилсинского района из минометов и стрелкового оружия различного калибра восемь раз с перерывами подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Гоша Товузского района, Еллидже Кяльбаджарского района и Минкенд Лачинского района.

Кроме того, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, подвергли девять раз с перерывами обстрелам из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные на Тертерском, Ходжалинском, Шушинском и Лачинском направлениях.

Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет.

Азербайджанскими подразделениями на всех направлениях приняты адекватные ответные меры, оперативная обстановка находится под контролем.