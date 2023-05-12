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Международное сообщество не должно закрывать глаза на минную проблему - Хайди Кун

Политика Материалы 12 мая 2023 13:06 (UTC +04:00)
Международное сообщество не должно закрывать глаза на минную проблему - Хайди Кун

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Цивилизованные люди, международное сообщество не должны закрывать глаза на минную проблему.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала сегодня находящаяся с визитом в Азербайджане основатель и глава гуманитарной организации "Корни мира" Хайди Кун во время презентации книги "Оживающая земля".

Она отметила, что закопанные в землю мины также являются семенами ненависти.

"Извлечение любой мины из земли и посадка на это место семян растений поддерживает мир. Я хочу продемонстрировать свою солидарность с матерями, чьи дети стали жертвами мин в Физули. Как люди мы обладаем как разрушительной, так и созидающей силой. Мы должны совместно бороться с минной проблемой", - добавила Хайди Кун.

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