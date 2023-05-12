Сегодня азербайджанские депутаты обсудят 22 вопроса (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Trend, повестка заседания включает в себя 22 вопроса.

Это следующие вопросы:

1. Ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми;

2. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда";

3. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о международных автомобильных перевозках";

4. Законопроект о внесении изменений в закон "Об утверждении обмена нотами в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные/служебные паспорта и об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении лиц от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта";

5. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования" (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об общественном участии" (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, законы Азербайджанской Республики "О земельной реформе", "Об энергетике", "Об аренде земли", "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве", "О земельном рынке", "Об управлении муниципальными землями", "Об утверждении Положения о порядке подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель" и "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (второе чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс (второе чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (второе чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальных пособиях" (второе чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (второе чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" (второе чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальном обслуживании" (второе чтение);

16. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс (первое чтение);

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О регулировании проводимых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей" (первое чтение);

18. Законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании" (первое чтение);

19. Законопроект о внесении изменений в закон "О науке" (первое чтение);

20. Законопроект о внесении изменений в закон "О профессиональном образовании" (первое чтение);

21. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, законы "О дошкольном образовании" и "Об общем образовании" (первое чтение);

22. Законопроект о внесении изменений в законы "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов", "О пожарной безопасности", "О национальном архивном фонде", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).