Парламент Азербайджана утвердил ряд международных документов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил несколько международных документов, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем заседании парламента были обсуждены законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда", законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о международных автомобильных перевозках", законопроект о внесении изменений в закон "Об утверждении обмена нотами в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные/служебные паспорта и об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении лиц от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.