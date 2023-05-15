Решительно предотвращено расширение провокаций ВС Армении - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - Проанализированы текущие оперативные условия на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на служебном совещании в министерстве обороны Азербайджана министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

Говоря о последних событиях на Кяльбаджарском направлении, министр обороны Закир Гасанов отметил, что на провокации противника был дан достойный ответ, решительно предотвращено расширение провокаций ВС Армении.

Министр дал указания соответствующим должностным лицам о дальнейшем принятии жестких мер реагирования на возможные провокации.