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Решительно предотвращено расширение провокаций ВС Армении - Закир Гасанов

Политика Материалы 15 мая 2023 16:06 (UTC +04:00)
Решительно предотвращено расширение провокаций ВС Армении - Закир Гасанов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Проанализированы текущие оперативные условия на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на служебном совещании в министерстве обороны Азербайджана министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

Говоря о последних событиях на Кяльбаджарском направлении, министр обороны Закир Гасанов отметил, что на провокации противника был дан достойный ответ, решительно предотвращено расширение провокаций ВС Армении.

Министр дал указания соответствующим должностным лицам о дальнейшем принятии жестких мер реагирования на возможные провокации.

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