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Али Асадов встретился с председателем парламента Грузии

Политика Материалы 15 мая 2023 20:31 (UTC +04:00)
Али Асадов встретился с председателем парламента Грузии

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БАКУ /Trend/ - 15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Trend в понедельник в Кабинете министров Азербайджана, на встрече было высоко оценено участие Ш.Папуашвили в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было выражено удовлетворение расширением сотрудничества двух стран, основанного на взаимном доверии, и укреплением стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, оценена роль в этом парламентов.

В то же время были обсуждены перспективы расширения отношений стран в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, гуманитарной и других сферах.

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