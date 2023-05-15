Али Асадов встретился с председателем парламента Грузии

БАКУ /Trend/ - 15 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Trend в понедельник в Кабинете министров Азербайджана, на встрече было высоко оценено участие Ш.Папуашвили в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было выражено удовлетворение расширением сотрудничества двух стран, основанного на взаимном доверии, и укреплением стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, оценена роль в этом парламентов.

В то же время были обсуждены перспективы расширения отношений стран в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, гуманитарной и других сферах.