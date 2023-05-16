В Азербайджане выявлена ​​еще одна преступная группировка, действовавшая по заданию Ирана (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:25)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлена ​​еще одна преступная группировка, действовавшая по заданию Ирана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры.

"Были осуществлены очередные оперативные мероприятия по пресечению преступных действий группы граждан Азербайджана, завербованных иранскими спецслужбами путем религиозной пропаганды и в обмен на материальный интерес в целях дестабилизации обстановки на территории республики. Было установлено, что Руфулла Ахундзаде и его сын Алмурсал Ахундзаде, сотрудничавшие со спецслужбами Ирана, разработали план действий по организации вооруженных беспорядков на территории страны с целью создания государства "Кериме" путем насильственного изменения конституционного строя Азербайджанской Республики, по созданию специальных отрядов сопротивления для покушения на жизнь общественных деятелей и должностных лиц.

В рамках этого плана Руфулла Ахундзаде создал специальные группы в WhatsApp, Telegram и других мессенджерах. Кроме того, Р.Ахундзаде и его сын А.Ахундзаде представили членам группы список должностных лиц и общественных деятелей для организации покушений на их жизнь, их анкетные данные, адреса мест проживания и работы. С этой целью он дал поручения членам группы по приобретению огнестрельного оружия и приготовлению "коктейля Молотова". В ходе операции были задержаны и переданы следствию Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджаддинли, Магеррамали Мусаев и другие члены группы. Руфулла Ахундзаде занимался инструктажем перечисленных лиц и постоянно проводил виртуальные встречи с ними с целью удержания их в сфере влияния. Члены преступной группы сказали в своих показаниях, что по заданию Руфуллы Ахундзаде они готовились к осуществлению различных подрывных действий, организации массовых беспорядков и другой подобной незаконной деятельности, а также к привлечению к "группе сопротивления" других лиц. Кроме того, они писали радикальные религиозные лозунги на улицах возле административных зданий различных государственных органов, фотографировали их и делились этими фото в социальных сетях. Р.Ахундзаде также планировал отправить в Иран членов группы под предлогом получения религиозного образования, а на деле для привлечения их к военным учениям и вовлечения в состав незаконных вооруженных экстремистских организаций. После успешных операций в стране по разоблачению лиц, привлеченных к тайному сотрудничеству с иностранными спецслужбами, Р.Ахундзаде поручил закрыть созданные им группы в мессенджерах, а членам группы некоторое время не проявлять активность в социальных сетях. Члены группы также направляли денежные средства из-за границы на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и финансирование другой подрывной деятельности. В этом направлении продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия", - говорится в заявлении.